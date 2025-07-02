Haber Tarihi: 02 Temmuz 2025 13:06 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 13:06

Galatasaray ilkokulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi

Galatasaray ilkokul kura başvuruları tamamlanmasıyla veliler kura sonuçlarını araştırıyor. Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bulunun Galatasaray İlkokulu 2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci sınıf öğrenci seçimi için kura çekimi tarihi temmuz ayında olacak. Galatasaray ilkokulu kura sonucu isim listesi sorgulanıyor.

Galatasaray ilkokulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi
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Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı açtığı 50 kişilik kontenjanı kura ile belirleyecek. Bu yıl kura çekiminin tarihi belli olurken isim listesi velilerin radarında.

GALATASARAY İLKOKUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Galatasaray ilkokulu kura sonuçları belirlenen takvimle netleşti. Kura çekimi, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de noter ve yetkililerin huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, Noter Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve İlkokul yetkililerin huzurunda yapılacak.

GALATASARAY İLKOKUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura ile 50 öğrenci yedek listesi olmadan belirlenirken isim listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr hem de www.gsl.gsu.edu.tr üzerinden resmi olarak yayımlanacak.

GALATASARAY İLKOKULU KURALARI NE ZMAAN ÇEKİLECEK?

Galatasaray ilkokulu birinci sınıf için kura çekilişi, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle gerçekleşecek.
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