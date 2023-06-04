Haber Tarihi: 04 Haziran 2023 15:27 - Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 15:27

Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kimdir?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak önemli mücadelenin VAR hakemi açıklandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kimdir? GS-FB maçı VAR hakemi kimdir?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kimdir?
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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Şimde gözler 37. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. İki takım arasında oynanacak önemli mücadelenin VAR hakemi açıklandı. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI VAR HAKEMİ KİMDİR?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev alacak. Kayseri bölgesi hakemi olan Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yönetecek. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlandı.
Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

MAÇIN ORTA HAKEMİ BİTİGEN OLDU

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemi olarak Abdülkadir Bitigen'i açıklamıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.

Eksikler

Galatasaray cezalı Zaniolo'nun da dönüşüyle derbiye tam kadro çıkacak.


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan hazır olmayan Altay Bayındır da maç kadrosunda olmayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi



Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi



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