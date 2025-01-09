Galatasaray, David Efianayi ile yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile sözleşmeler fesh edildi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 29 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.



David Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.



