Galatasaray, David Efianayi ile yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray, David Efianayi ile yollarını ayırdı
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09 Ocak 2025 17:09
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile sözleşmeler fesh edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 29 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

David Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.

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