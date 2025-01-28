Galatasaray'dan Tajon Buchanan hamlesi

Kanat rotasyonu daralan Galatasaray, Inter ile temasa geçerek Tajon Buchanan'ın şartlarını sordu.
Calciomercato'ya göre Galatasaray, gerekli şartlar oluşursa bu transferi resmiyete dökecek.
Buchanan orta sahanın sağında oynuyor. Aynı zamanda bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. 25 yaşındaki futbolcunun Inter ile 2028'e kadar kontratı bulunuyor.
Bonservis bedeli 8 milyon euro. Kanadalı yıldız, Galatasaray'ın geniş listesinde yer alıyor. Oyuncuyla Fiorentina, Torino, Villarreal ve Ajax da ilgileniyor.
Calciomercato'ya göre Galatasaray, gerekli şartlar oluşursa bu transferi resmiyete dökecek.
Buchanan orta sahanın sağında oynuyor. Aynı zamanda bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. 25 yaşındaki futbolcunun Inter ile 2028'e kadar kontratı bulunuyor.
Bonservis bedeli 8 milyon euro. Kanadalı yıldız, Galatasaray'ın geniş listesinde yer alıyor. Oyuncuyla Fiorentina, Torino, Villarreal ve Ajax da ilgileniyor.