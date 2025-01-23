Galatasaray'dan stoper harekatı!

Galatasaray'da stoper transferi için düğmeye basıldı. Son dönemde savunmada yaşanan aksaklıklar ve her maç gol yenilmesi sonrası çalışmalar hızlandı.
Sarı-kırmızılılar hızlıca stopere takviyesi yapmayı planlıyor. Milan Skriniar'da umduğunu bulamayan Cimbom, Chelsea'den 26 yaşındaki Axel Disasi'ye yöneldi.
TEMASLAR SIKLAŞTI
Aslan, Disasi'yi 6 aylığına kiralamak istiyor. Chelsea ile Galatasaray'ın temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar Lille'den Alexsandro'yu da listesine dahil etti. Okan Buruk'un yakından takip ettiği Brezilya stoper için de çalışmalar başlatılacak.
Önceliğini Disasi'ye ayıran Aslan, aksi bir durumda 25 yaşındaki Alexsandro için girişimlerde bulunmayı hedefliyor. Sol ayağını kullanan Sambacı, sol bek de oynayabiliyor. Lille ile Haziran 2028'e kontratı olan yıldız stoper sezon başından beri izleniyor.
Sarı-kırmızılılar hızlıca stopere takviyesi yapmayı planlıyor. Milan Skriniar'da umduğunu bulamayan Cimbom, Chelsea'den 26 yaşındaki Axel Disasi'ye yöneldi.
TEMASLAR SIKLAŞTI
Aslan, Disasi'yi 6 aylığına kiralamak istiyor. Chelsea ile Galatasaray'ın temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar Lille'den Alexsandro'yu da listesine dahil etti. Okan Buruk'un yakından takip ettiği Brezilya stoper için de çalışmalar başlatılacak.
Önceliğini Disasi'ye ayıran Aslan, aksi bir durumda 25 yaşındaki Alexsandro için girişimlerde bulunmayı hedefliyor. Sol ayağını kullanan Sambacı, sol bek de oynayabiliyor. Lille ile Haziran 2028'e kontratı olan yıldız stoper sezon başından beri izleniyor.