Galatasaray'da transfer tepkisi!

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Bu kadar oyuncuya ayıp. Bu çocuklar bizi buraya getirdi. Transfer yapacağız. Siz merak etmeyin." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfer tepkisi!
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30 Ocak 2025 09:48
Son güncelleme 30 Ocak 2025 09:49
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Ajax maçı öncesi Hollanda'da taraftarlarla yaşadığı diyalogla gündem oldu.

Taraftarların transferle ilgili beklentisi ve taleplerinin ardından konuşan Hatipoğlu, "Bu kadar oyuncuya ayıp. Bu çocuklar bizi buraya getirdi. Transfer yapacağız. Siz merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Ajax maçı öncesi transfer için konuştu.

Buruk, sosyal medyada kulübün transferde geç kaldığı şeklinde oluşan algıyla ilgili şunları kaydetti:

"Akıl sağlığımız yerinde. O yüzden puan durumunu, kendi içimizde ne yaşadığımızı, nasıl bir oyun oynadığımızı, ne kadar güçlü ve iyi oyuncularımızın olduğunu, ne kadar başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Futbolda hep ciddiyetinizi, konsantrasyonunuzu sürdürmek zorundasınız. Biz de bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın 2,5 senelik başarı hikayesinde bu var. Bunu da devam ettireceğiz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlandığı, kadro sıkıntısı çektiğimiz dönemler de oluyor. Transfer dönemlerinde bunu yaşıyoruz. Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler tarafından da bu kullanılmaya çalışıyor. Kendimizi, camiamızı ve takımımızı biliyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz iyi niyetle çalışıyor. Takıma gelecek oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takım içinde çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya katkı verecek, mental olarak burayı önemseyecek, sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Oyunculuğun yanında karakter olarak güçlü futbolcular olmalı ki takımın birlikteliği devam etsin. Transfer olacak. Icardi sakatlandı. En iyi oynadığımız, yeni bir sisteme geçtiğimiz Tottenham maçında sakatlandı. Bu takviyeleri yapacağız. Her şey bizim açımızdan pozitif. Ben oyuncularıma güveniyorum."






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