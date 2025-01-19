Galatasaray'da plan değişti: Kyle Walker - İlkay Gündoğan

Galatasaray'da acil transfer operasyonu başladı. Hatayspor ile oynanan deplasmanda ortaya çıkan defolar ve dar kadro rotasyonunun getirdiği sıkıntılar, Sarı-Kırmızılılar'ı yeniden harekete geçirdi.
PLAN DEĞİŞTİ
Teknik patron Okan Buruk'la görüşen Galatasaraylı yöneticiler, şubat ayının ilk haftası için düşünülen fırsat transferlerini bir kenara bırakıp, takımın ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermeye karar verdi. Bu doğrultuda bir süredir gündemde bulunan ve görüşmelerin bir noktaya kadar getirildiği isimlere ağırlık verecek, bu hafta itibarıyla temaslar sıklaşacak.
İLK HEDEF KYLE WALKER
Cim Bom'un acil transfer rotasındaki ilk durak İngiltere olacak. Sarı-Kırmızılılar, maliyeti çok fazla bulunan Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ beki Kyle Walker için tekrar masaya oturacak.
KESENİN AĞZI AÇILDI
Normalde oyuncunun maliyetini City ile yarı yarıya bölüşmeyi planlayan Galatasaraylı yöneticiler, bu kez kesenin ağzını açtı ve maaş teklifini 3.5 milyon Euro seviyesine kadar çekecek. Bu noktada takımın stoperi Davinson Sanchez'e yakın bir maliyet hesaplaması yapıldığı öğrenildi.
İLKAY'DA BEKLEMEK YOK
Kyle Walker dışında Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı isteyen Galatasaray, tecrübeli orta sahanın transferini de yaz dönemine bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. İlkay'la önümüzdeki günlerde hem Okan Buruk bizzat görüşecek hem de İtalyan menajer Gardi İngiltere'ye giderek City ile masaya oturacak. Galatasaray gerekirse 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeye de hazır.
ŞANSA BIRAKMAYACAKLAR
Her ne kadar Walker ve İlkay takımın yaş ortalamasını yükseltse de Sarı-Kırmızılılar üst üste 3. şampiyonluk, 5. yıldız ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım konusunda işini şansa bırakmak istemiyor.
OPERASYON BAŞLAYACAK
Ara transfer operasyonu bir sağ bek ve orta saha takviyesiyle sınırlı kalmayacak. Daha önceden çizilen yol haritasına devam eden Sarı-Kırmızılılar, forvette her bölgede oynayabilecek kalitede bir yıldız, bir stoper ve belki bir golcü daha renklerine bağlayacak. Bu takviyelerden bir kısmı zaruri, bir kısmı ise fırsat transferi olarak görülüyor. Özellikle önümüzdeki hafta itibarıyla Galatasaray'da çok daha somut gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor.
PLAN DEĞİŞTİ
Teknik patron Okan Buruk'la görüşen Galatasaraylı yöneticiler, şubat ayının ilk haftası için düşünülen fırsat transferlerini bir kenara bırakıp, takımın ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermeye karar verdi. Bu doğrultuda bir süredir gündemde bulunan ve görüşmelerin bir noktaya kadar getirildiği isimlere ağırlık verecek, bu hafta itibarıyla temaslar sıklaşacak.
İLK HEDEF KYLE WALKER
Cim Bom'un acil transfer rotasındaki ilk durak İngiltere olacak. Sarı-Kırmızılılar, maliyeti çok fazla bulunan Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ beki Kyle Walker için tekrar masaya oturacak.
KESENİN AĞZI AÇILDI
Normalde oyuncunun maliyetini City ile yarı yarıya bölüşmeyi planlayan Galatasaraylı yöneticiler, bu kez kesenin ağzını açtı ve maaş teklifini 3.5 milyon Euro seviyesine kadar çekecek. Bu noktada takımın stoperi Davinson Sanchez'e yakın bir maliyet hesaplaması yapıldığı öğrenildi.
İLKAY'DA BEKLEMEK YOK
Kyle Walker dışında Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı isteyen Galatasaray, tecrübeli orta sahanın transferini de yaz dönemine bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. İlkay'la önümüzdeki günlerde hem Okan Buruk bizzat görüşecek hem de İtalyan menajer Gardi İngiltere'ye giderek City ile masaya oturacak. Galatasaray gerekirse 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeye de hazır.
ŞANSA BIRAKMAYACAKLAR
Her ne kadar Walker ve İlkay takımın yaş ortalamasını yükseltse de Sarı-Kırmızılılar üst üste 3. şampiyonluk, 5. yıldız ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım konusunda işini şansa bırakmak istemiyor.
OPERASYON BAŞLAYACAK
Ara transfer operasyonu bir sağ bek ve orta saha takviyesiyle sınırlı kalmayacak. Daha önceden çizilen yol haritasına devam eden Sarı-Kırmızılılar, forvette her bölgede oynayabilecek kalitede bir yıldız, bir stoper ve belki bir golcü daha renklerine bağlayacak. Bu takviyelerden bir kısmı zaruri, bir kısmı ise fırsat transferi olarak görülüyor. Özellikle önümüzdeki hafta itibarıyla Galatasaray'da çok daha somut gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor.