Galatasaray'da Mertens'e kal baskısı

Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, Dries Mertens'in bir yıl daha devam etmesini istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Mertens'e kal baskısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2025 09:12
Galatasaray'da ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Dries Mertens, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymak istiyordu.

Geçen yıl da bu yönde plan yapan ancak G.Saray'ın ısrarı sonucunda bunu bir yıl erteleyen Mertens yine harikalar yaratıyor ve aynı baskı ile karşı karşıya. 8 asistle ligde, 5 asistle ise Avrupa Ligi'nde krallık yarısında zirvede bulunan Mertens'ten yönetim de teknik heyet de bir yıl daha istiyor.

Mertens, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmayacağı yönünde gelen soruya, "Göreceğiz" yanıtını vermişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery