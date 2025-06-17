Galatasaray'da Lemina hazır kıta!

Ara transfer döneminde geri döndüğü Galatasaray'da çifte kupalı şampiyonluğa büyük katkı veren Mario Lemina, tatilde olmasına rağmen çalışmalarına ara vermiyor.
Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından antrenman görüntülerini sık sık paylaşıyor.
PERFORMANSI
Mario Lemina, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1001 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistle skora etki etti.
Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından antrenman görüntülerini sık sık paylaşıyor.
PERFORMANSI
Mario Lemina, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1001 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistle skora etki etti.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...