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Galatasaray'da Lemina hazır kıta!

Galatasaray'da çifte kupalı şampiyonluğa büyük katkı veren Mario Lemina, tatilde olmasına rağmen çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

calendar 17 Haziran 2025 08:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Lemina hazır kıta!
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Ara transfer döneminde geri döndüğü Galatasaray'da çifte kupalı şampiyonluğa büyük katkı veren Mario Lemina, tatilde olmasına rağmen çalışmalarına ara vermiyor.

Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından antrenman görüntülerini sık sık paylaşıyor.

PERFORMANSI

Mario Lemina, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1001 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistle skora etki etti.  

 

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