Galatasaray'da Avrupa rekoru hedefi!

Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte yeni bir rekora ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Avrupa rekoru hedefi!
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15 Ocak 2025 10:28
Galatasaray, rekor seviyesini arşa çıkarıyor... Sarı-kırmızılılar, cuma günü Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maça bambaşka bir hedefle çıkacak.

REKOR EGALE EDİLECEK

Ligde şu ana dek deplasmanlarda 17'de 17 yapan sarı-kırmızılılar, ligde kötü günler geçiren rakibini yenmesi durumunda seriyi 18 galibiyete yükseltecek. Avrupa'da tüm zamanların en iyi dış saha serisi 18 maçla Portekiz devi Benfica'ya ait. Galatasaray, 2019-2020 sezonunda bu seriyi yakalayan Benfica'nın rekorunu egale etmiş olacak.

Benfica ve Galatasaray'ın ardından Avrupa'da en uzun dış saha galibiyet serisi 16'yla Celtic'e ait. Glasgow Rangers'ın 14'te 14; Real Madrid'in ise 13'te 13'ü bulunuyor.

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