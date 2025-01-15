Galatasaray'da Avrupa rekoru hedefi!

Galatasaray, rekor seviyesini arşa çıkarıyor... Sarı-kırmızılılar, cuma günü Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maça bambaşka bir hedefle çıkacak.
REKOR EGALE EDİLECEK
Ligde şu ana dek deplasmanlarda 17'de 17 yapan sarı-kırmızılılar, ligde kötü günler geçiren rakibini yenmesi durumunda seriyi 18 galibiyete yükseltecek. Avrupa'da tüm zamanların en iyi dış saha serisi 18 maçla Portekiz devi Benfica'ya ait. Galatasaray, 2019-2020 sezonunda bu seriyi yakalayan Benfica'nın rekorunu egale etmiş olacak.
Benfica ve Galatasaray'ın ardından Avrupa'da en uzun dış saha galibiyet serisi 16'yla Celtic'e ait. Glasgow Rangers'ın 14'te 14; Real Madrid'in ise 13'te 13'ü bulunuyor.
REKOR EGALE EDİLECEK
Ligde şu ana dek deplasmanlarda 17'de 17 yapan sarı-kırmızılılar, ligde kötü günler geçiren rakibini yenmesi durumunda seriyi 18 galibiyete yükseltecek. Avrupa'da tüm zamanların en iyi dış saha serisi 18 maçla Portekiz devi Benfica'ya ait. Galatasaray, 2019-2020 sezonunda bu seriyi yakalayan Benfica'nın rekorunu egale etmiş olacak.
Benfica ve Galatasaray'ın ardından Avrupa'da en uzun dış saha galibiyet serisi 16'yla Celtic'e ait. Glasgow Rangers'ın 14'te 14; Real Madrid'in ise 13'te 13'ü bulunuyor.