Galatasaray, Avrupa'da çok farklı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Slovakya ekibi Slavia Banska Bystrica'yı 94-52 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 34-10 önde tamamlayan Galatasaray, soyunma odasına 60-22 üstün gitti.
Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreğini 80-36 önde geçtiği karşılaşmadan 94-52 galip ayrıldı.
Attığı 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Alaina Coates, galibiyette başrol üstlendi. Coates'in yanı sıra Azura Stevens 15, Kamile Nacickaite ise 14 sayı kaydetti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 34-10 önde tamamlayan Galatasaray, soyunma odasına 60-22 üstün gitti.
Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreğini 80-36 önde geçtiği karşılaşmadan 94-52 galip ayrıldı.
Attığı 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Alaina Coates, galibiyette başrol üstlendi. Coates'in yanı sıra Azura Stevens 15, Kamile Nacickaite ise 14 sayı kaydetti.
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