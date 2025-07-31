Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta'ya müşteri arayan sarı kırmızılı yönetime müjdeli haber geldi.
La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Kolombiyalı stoperi listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor.
Sarı kırmızılılar ilk olarak Cuesta'yı satmayı düşünse de İspanyol kulübüyle pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.
Galatasaray'a Sevilla müjdesi: Carlos Cuesta
Galatasaray'da gözden çıkarılan Carlos Cuesta'ya La Liga ekibi Sevilla talip oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta'ya müşteri arayan sarı kırmızılı yönetime müjdeli haber geldi.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe tek farkla kazandı!
-
9
Galatasaray'ın videosunda Ederson ve Donnaruma mesajı
-
8
Galatasaray'da Frankowski, Rennes yolunda!
-
7
Fenerbahçe yıldızlarını getirdi, sıra UEFA listesinde
-
6
Nicolo Zaniolo'ya Benfica kancası!
-
5
Victor Osimhen, G.Saray için geldi: "Evimdeyim"
-
4
Lemina'dan Fenerbahçe ile anlaşan Semedo'ya mesaj
-
3
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
-
2
Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul'da!
-
1
Galatasaray'a Sevilla müjdesi: Carlos Cuesta
- 11:53 Beşiktaş, Portekiz'de kaynak buldu! İşte yeni hamle
- 11:49 Tadic'in yeni adresi belli oluyor!
- 11:32 Dünya basını, Victor Osimhen'i konuşuyor!
- 10:20 Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e transfer telefonu
- 10:17 Nicolo Zaniolo'ya Benfica kancası!
- 10:16 Fenerbahçe rekorunun peşinde: 40 milyon euro
- 09:55 Galatasaray'a Sevilla müjdesi: Carlos Cuesta
- 09:49 Galatasaray'da Frankowski, Rennes yolunda!
- 09:32 Fenerbahçe'de Kerem transferine engel
- 09:29 Beşiktaş'ın Gedson taktiği: Taksitle aldı peşin sattı
- 09:04 Fenerbahçe'de Brahim Diaz çılgınlığı!
- 08:47 Fenerbahçe'de flaş tartışma
- 08:45 Galatasaray'da Osimhen sonrası yeni hedef!
- 08:38 Galatasaray'a Victor Osimhen'den dev gelir!
- 08:23 Fenerbahçe yıldızlarını getirdi, sıra UEFA listesinde
- 08:21 Başakşehir - Cherno More: Muhtemel 11'ler
- 08:17 Beşiktaş'ta sportif direktör arayışı!
- 08:03 Solskjaer'den kritik maç öncesi takıma mesaj: "Bir gol, her şeyi değiştirir"
- 01:36 Sivasspor'dan transfer şov!
- 01:28 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan 6 imza!
- 01:24 Kocaelispor'dan hücum hattına takviye!
- 01:20 Alanyaspor'da yolcu: Cordova
- 00:45 Shakhtar Donetsk - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 00:41 Archie Brown: "Evimde olduğum için çok mutluyum"
- 00:33 Yusuf Akçiçek, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu
- 00:29 İrfan Can Eğribayat: "Devler Ligi'nde turu geçmek istiyoruz"
- 00:22 İrfan Can Kahveci'den Devler Ligi açıklaması!
- 00:09 Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
- 23:57 Ilian Iliev: "Akıllı ve sabırlı oynayacağız"
- 23:57 Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul'da!
- 23:53 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti!
- 23:42 Arda Turan: "Sezonun en zor maçlarından biri"
- 23:35 Beşiktaş'ın Shakhtar'ı geçerse karşılaşacağı rakip!
- 23:22 Alexander Djiku: "İyi bir sezon öncesi geçirdik"
- 23:16 George Gardi'den Ederson yanıtı
- 23:09 Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı için erteleme talebi
- 23:00 Lemina'dan Fenerbahçe ile anlaşan Semedo'ya mesaj
- 22:50 Kulüpler Birliği'nde görev dağılımı!
- 22:47 Victor Osimhen, G.Saray için geldi: "Evimdeyim"
- 22:27 Fenerbahçe tek farkla kazandı!
- 22:23 Abdullah Kavukçu: "PR'cı diyenler parayı versin!"
- 21:35 ABB Fomget, Neftçi'yi mağlup etti!
- 20:24 Galatasaray'ın videosunda Ederson ve Donnaruma mesajı
- 19:57 Çağdaş Atan: "Bu sene hedefimiz yüksek"
- 19:47 George Gardi'den Donnarumma açıklaması
- 19:32 İşte Fenerbahçe'nin Lazio karşısındaki ilk 11'l!
- 19:28 Beşiktaş'ta ayrılık: Kerem Atakan Kesgin
- 19:17 Başakşehir'de Cherno hazırlıkları tamam!
- 19:07 Fenerbahçe'den KAP açıklaması: Sermaye artırımı
- 18:55 Solskjaer: "Hayat memat meselesi"
- 18:21 Abbosbek Fayzullaev, Başakşehir'de!
- 18:15 Avrupa'da 3 yılda 6 NBA maçı yapılacak
- 17:50 Formula 1, Türkiye'ye dönebilir!
- 17:49 Aras Kargo, Buse Kara'yı açıkladı!
- 17:41 Okan Buruk'un yayınına Osimhen ertelemesi
- 17:18 Dries Mertens'ten "Gazze" paylaşımı
- 17:17 Tammy Abraham'ın evine hırsız girdi!
- 17:12 Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı için Polonya'da!
- 17:04 Beşiktaş Kulübü, Partey iddialarını yalanladı!
- 17:01 Adalı, kanat transferini açıkladı
AVRUPA'DAN FUTBOL