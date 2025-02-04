Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a ayrılık sinyali

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista, maaşının karşılanması şartıyla, takımdan ayrılabileceğini Beşiktaş yönetimine bildirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a ayrılık sinyali
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04 Şubat 2025 11:22

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista, ayrılık ihtimalini yönetime iletti.

Ülkesinden bazı kulüplerin ilgisini çeken Brezilyalı savunmacı, maaşının karşılanması durumunda takımdan ayrılabileceğini belirtti. 

Beşiktaş'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Paulista'nın geleceği, siyah-beyazlı yönetimin vereceği karar sonrası belli olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta forma giyen Paulista, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.


 

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