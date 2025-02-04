Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a ayrılık sinyali

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Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista, ayrılık ihtimalini yönetime iletti.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista, ayrılık ihtimalini yönetime iletti.
Ülkesinden bazı kulüplerin ilgisini çeken Brezilyalı savunmacı, maaşının karşılanması durumunda takımdan ayrılabileceğini belirtti.
Beşiktaş'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Paulista'nın geleceği, siyah-beyazlı yönetimin vereceği karar sonrası belli olacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta forma giyen Paulista, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.