Thomas Müller'in eşinden transfere izin yok!

4 100 MİLYON EURO BONSERVİS

Alman Bild gazetesinden Christian Falk'ın aktardığına göre; 2014 yılında Louis van Gaal'in Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde, İngiliz ekibi Thomas Müller için, 100 milyon euro bonservis, oyuncuya da 20 milyon euro maaş ödemeye hazırdı ancak bu transferin önüne Alman futbolcunun eşi Lisa Müller çıktı.

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