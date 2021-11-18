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Thomas Müller'in eşinden transfere izin yok!




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GERÇEKLEŞMEYEN TRANSFERİN HİKAYESİ

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in, 2014 yılında Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin arkasından eşi Lisa Müller çıktı.

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100 MİLYON EURO BONSERVİS
Alman Bild gazetesinden Christian Falk'ın aktardığına göre; 2014 yılında Louis van Gaal'in Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde, İngiliz ekibi Thomas Müller için, 100 milyon euro bonservis, oyuncuya da 20 milyon euro maaş ödemeye hazırdı ancak bu transferin önüne Alman futbolcunun eşi Lisa Müller çıktı.
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EŞİ SICAK BAKMADI

Lisa Müller'in, Almanya'daki işleri nedeniyle, eşinin İngiltere'ye transferine ve başka bir ülkeye taşınma fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.

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VAN GAAL DE ONAYLADI

Gazetede yer alan haberde, Louis van Gaal'in konuyla ilgili, "Thomas'ın, transfer görüşmelerini yapan asistanım Marcel Bout'u reddetmesinin nedeni buydu" açıklamalarına da yer verildi.

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BİRLİKTE GÖREV YAPTILAR

Thomas Müller ile 2009-2011 arasında Bayern Münih'te görev alan Louis van Gaal, 2014-2016 yılları arasında ise Manchester United'ı çalıştırdı.



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