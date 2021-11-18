Thomas Müller'in eşinden transfere izin yok!

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in, 2014 yılında Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin arkasından eşi Lisa Müller çıktı.
Lisa Müller'in, Almanya'daki işleri nedeniyle, eşinin İngiltere'ye transferine ve başka bir ülkeye taşınma fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.
Gazetede yer alan haberde, Louis van Gaal'in konuyla ilgili, "Thomas'ın, transfer görüşmelerini yapan asistanım Marcel Bout'u reddetmesinin nedeni buydu" açıklamalarına da yer verildi.
Thomas Müller ile 2009-2011 arasında Bayern Münih'te görev alan Louis van Gaal, 2014-2016 yılları arasında ise Manchester United'ı çalıştırdı.