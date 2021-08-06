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İtalyanlardan Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiası!

Fenerbahçe'den 17.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Lazio'da hayal kırıklığı yaşayan Vedat Muriqi'nin, devre arası transfer döneminde sarı lacivertlilere dönebileceği iddia edildi.




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İTALYANLARDAN MURIQI İDDİASI

Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin yolunu tutan ve buradaki oyunuyla dev kulüplerin radarına giren Vedat Muriqi, Serie A'nın köklü takımlarından Lazio'ya transfer olmuştu.

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F.BAHÇE PERFORMANSINDAN ÇOK UZAKTA

Lazio'da yeterli forma şansını bulamayan ve Fenerbahçe'deki performansından çok uzakta kalan Vedat, yalnızca 2 gol sevinci yaşayabildi.

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FENERBAHÇE İHTİMALİ

Mergim Berisha ve Serdar Dursun gibi golcüleri takımda bulunduran Fenerbahçe'nin, ocak ayı transfer döneminde bir golcü daha kadrosuna katacağı iddia edilirken bu ismin Vedat Muriqi olması muhtemel...

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FENERBAHÇE HAYALİ KURMAYA BAŞLADI

İtalyan medyasında çıkan haberde; Vedat Muriqi'nin bir kez daha Fenerbahçe hayali kurmaya başladığı ve ocakta sarı lacivertli kulübe dönebileceği kaydedildi.

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LAZIO PERFORMANSI

Kosovalı golcü, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken 2 kez de asist katkısı yaptı.

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FENERBAHÇE PERFORMANSI

Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulüpte 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist kaydetmişti. (Hürriyet)



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