İsmail Kartal'dan transfer açıklaması

6 İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri... Getir

5 "EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK" "İkinci maç için buraya geldik. Güzel bir hava var. İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç aldık. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur, en iyi şekilde hazırlandık. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Son bir antrenmanımız olacak, ondan sonra maç saatini beklemeye geçeceğiz" Getir

4 "RİSKE ATMAK İSTEMEDİK" "Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazı oyuncuları rotasyonda görmek için onlara şans vereceğim" Getir

3 "TÜM KUPALARA TALİBİZ SÖZLERİ" "Önemli bir kadroya sahibiz. Kadro kalitesini genişleterek 3 kupada yarışabileceğimizi söyledim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olması, bunun için de çok çalışıyoruz." Getir

2 CENGİZ ÜNDER VE LIVAKOVIC TRANSFERİ "Bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik koşullar var, bu konuyu yönetim ve başkan sürdürüyor. Yönetim kurulumuza ve başkanımıza sormak lazım. Herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz bu konuda." Getir