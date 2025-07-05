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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Max Verstappen kazandı. Ödülünü ise Jose Mourinho takdim etti.

calendar 05 Temmuz 2025 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 20:19
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.


Büyük Britanya Grand Prix'si, pazar TSİ 17.00'de başlayacak.

ÖDÜLÜ MOURİNHO VERDİ

Max Verstappen'in derece elde ettiği eleme turlarında kazandığı ödülü Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho verdi. Max Verstappen kazandığı ödülü Jose Mourinho'ya imzalatmayı ihmal etmedi.

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