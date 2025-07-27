27 Temmuz
Anderlecht-Westerlo
14:30
27 Temmuz
OH Leuven-Sporting Charleroi
17:00
27 Temmuz
Club Brugge-Genk
19:30
27 Temmuz
St.Truiden-Gent
20:15
27 Temmuz
Lugano-Thun
17:00
27 Temmuz
Lausanne-Winterthur
17:00
27 Temmuz
CSKA Moskova-FK Akhmat
15:00
27 Temmuz
FC Orenburg-Dynamo Makhachkala
17:30
27 Temmuz
Kazan-Zenit St. Petersburg
20:00

Flamengo'dan Türkiye için flaş paylaşım!

Flamengo, Saul Niguez ve Emerson Royal transferlerinin ardından, "Brezilya'da oynamak > Türkiye'de oynamak." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

calendar 27 Temmuz 2025 11:48 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 11:49
Haber: Sporx.com
Flamengo'dan Türkiye için flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brezilya ekiplerinden Flamengo, Türkiye için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Flamengo, Trabzonspor'un anlaşma sağladığı ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Saul Niguez ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Emerson Royal'in transferinin ardından Süper Lig için paylaşım yaptı.

Brezilya ekibi, sosyal medya hesabından, "Brezilya'da oynamak > Türkiye'de oynamak." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Türk futbolseverler, Flamengo'nun bu paylaşımına büyük tepki gösterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.