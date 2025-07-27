Flamengo'dan Türkiye için flaş paylaşım!

Brezilya ekiplerinden Flamengo, Türkiye için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Flamengo, Trabzonspor'un anlaşma sağladığı ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Saul Niguez ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Emerson Royal'in transferinin ardından Süper Lig için paylaşım yaptı.
Brezilya ekibi, sosyal medya hesabından, "Brezilya'da oynamak > Türkiye'de oynamak." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Türk futbolseverler, Flamengo'nun bu paylaşımına büyük tepki gösterdi.
Flamengo, Trabzonspor'un anlaşma sağladığı ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Saul Niguez ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Emerson Royal'in transferinin ardından Süper Lig için paylaşım yaptı.
Brezilya ekibi, sosyal medya hesabından, "Brezilya'da oynamak > Türkiye'de oynamak." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Türk futbolseverler, Flamengo'nun bu paylaşımına büyük tepki gösterdi.