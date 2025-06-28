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Film tadında transfer: Jurasek!

Benfica'nın Slavia Prag'dan 14 milyon Euro'ya transfer ettiği Çek sol bek, AEK'ya gidiyordu. Beşiktaş talip olunca siyah-beyazlıların eski yıldızı Simao müdahale etti, 24 yaşındaki yıldızı Beşiktaşlı yaptı.

calendar 28 Haziran 2025 10:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Film tadında transfer: Jurasek!
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Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini eski yıldızı Simao ile gerilim filmlerini aratmayan bir operasyonla patlattı.

Benfica, David Jurasek'i 2023 yazında Slavia Prag'dan 14 milyon Euro'ya satın aldı. Sadece 12 resmi maç oynattıktan birkaç ay sonra Alman ekibi Hoffenheim'a kiraladı.

Alman kulübü, geçen sezon kiralık sözleşmesini yeniledi ve 24 yaşındaki oyuncu, 21 maçta forma giydi. Yunanistan, İtalya ve Almanya'daki kulüpler de dahil olmak üzere masada birçok teklif vardı. Ama Jurasek, AEK ile anlaştı.


GEDSON'U DA ALIYOR

Yunansitan'a yola çıkıyordu. Bu sırada Beşiktaş talip oldu. Benfica'nın Sportif Direktörü Simao, Beşiktaş haberini alınca devreye girdi. Kartal'ın nasıl büyük bir kulüp olduğunu anlattı, Jurasek'e "Beşiktaş'a gitmelisin" dedi.

Çek futbolcu da AEK yerine Beşiktaş'ı seçti. Satın alma opsiyonu 10 milyon Euro. Gelecek yaz Beşiktaş ve Benfica tekrar masaya oturacak. Bu arada Gedson'un bonservisinin tamamının alınması için de Benfica ile görüşmeler sürüyor.

KENDİNİ AFFETTİRDİ

Beşiktaş, devre arası Samuel Dahl ile anlaştı. Simao Sabrosa devreye girince İsveçli sol bek, Benfica'ya gitti.

O süreçte Başkan Serdal Adalı ile Simao'nun arası açıldı. Uzun süre konuşmadılar. Beşiktaş Jurasek'e talip olunca buzlar eridi. Başkan Adalı'nın bir telefonu ile Simao kendini affettirdi. 

 

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