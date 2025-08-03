FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası sona erdi

Türkiye, 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 8. tamamladı.Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı takım, 7-8'incilik müsabakasında Almanya ile karşılaştı.İlk çeyreği 16-15 üstün tamamlayan milliler, ikinci çeyrekte istediği performansı sergileyemedi ve devre arasına 39-27 geride girdi. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiremeyen Türkiye, üçüncü çeyreğini 55-52 geride geçtiği maçı 73-64 kaybetti.Bu skorla Türkiye, şampiyonayı 8. bitirdi.Ay-yıldızlı takımda Yücel Çağın Başaran 16 sayı, Ahmet Berkay Gönül ise 13, Anıl Alyanak ise 11 sayıyla çift haneli skor üretti. Almanya'da Mathieu Grujicic 36 sayı, 11 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.