Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 19:31 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 19:31

Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, şifreli mi? Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik maç öncesinde yayın bilgileri belli oldu. Hollanda deplasmanında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler için milyonlarca taraftar canlı yayın bilgilerini araştırıyor. "Fenerbahçe maçı şifresiz mi?", "Feyenoord - Fenerbahçe nereden izlenir?", "Şifresiz yayın var mı?" gibi aramalar gündemde. Maçın yayın haklarını elinde bulunduran iki farklı platform üzerinden izlenebileceği açıklandı. İşte detaylar…

Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?

⚽ Maç Günü: 6 Ağustos 2025, Çarşamba
🕘 Başlama Saati: 22.00 (TSİ)
📍 Stadyum: De Kuip, Rotterdam
🎥 Yayıncılar: S Sport Plus (şifreli), Tuttur.com (şifresiz)

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE



👉 FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, iki farklı platformda yayınlanacak:

✅ 1. S SPORT PLUS (Şifreli Yayın)

Karşılaşma dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden ücretli olarak canlı yayınlanacak. Platforma abone olan kullanıcılar; bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV'ler üzerinden maçı yüksek kalitede izleyebilecek.

Yayın: Şifreli

Üyelik: Zorunlu

Giriş: www.ssportplus.com

✅ 2. TUTTUR.COM (ŞİFRESİZ YAYIN)

Futbolseverler için sevindirici haber ise Tuttur.com üzerinden geldi. Tuttur, Feyenoord - Fenerbahçe maçını şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlayacağını duyurdu. Bu sayede taraftarlar, herhangi bir ücret ödemeden karşılaşmayı izleyebilecek.

Yayın: Şifresiz

Üyelik: Gerekebilir (yaş doğrulaması)

Giriş: www.tuttur.com

Tuttur üzerinden canlı yayına erişim için giriş yaptıktan sonra maç saatinde ana sayfada yer alan "canlı yayın" alanına tıklamanız yeterli.
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