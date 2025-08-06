Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 19:31 -
Güncelleme Tarihi:
06 Ağustos 2025 19:31
Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, şifreli mi? Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik maç öncesinde yayın bilgileri belli oldu. Hollanda deplasmanında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler için milyonlarca taraftar canlı yayın bilgilerini araştırıyor. "Fenerbahçe maçı şifresiz mi?", "Feyenoord - Fenerbahçe nereden izlenir?", "Şifresiz yayın var mı?" gibi aramalar gündemde. Maçın yayın haklarını elinde bulunduran iki farklı platform üzerinden izlenebileceği açıklandı. İşte detaylar…
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?
⚽ Maç Günü: 6 Ağustos 2025, Çarşamba🕘 Başlama Saati: 22.00 (TSİ)📍 Stadyum: De Kuip, Rotterdam🎥 Yayıncılar: S Sport Plus (şifreli), Tuttur.com (şifresiz)
FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
👉 FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, iki farklı platformda yayınlanacak:✅ 1. S SPORT PLUS (Şifreli Yayın)
Karşılaşma dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden ücretli olarak canlı yayınlanacak. Platforma abone olan kullanıcılar; bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV'ler üzerinden maçı yüksek kalitede izleyebilecek.Yayın: ŞifreliÜyelik: ZorunluGiriş: www.ssportplus.com✅ 2. TUTTUR.COM (ŞİFRESİZ YAYIN)
Futbolseverler için sevindirici haber ise Tuttur.com üzerinden geldi. Tuttur, Feyenoord - Fenerbahçe maçını şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlayacağını duyurdu. Bu sayede taraftarlar, herhangi bir ücret ödemeden karşılaşmayı izleyebilecek.Yayın: ŞifresizÜyelik: Gerekebilir (yaş doğrulaması)Giriş: www.tuttur.comTuttur üzerinden canlı yayına erişim için giriş yaptıktan sonra maç saatinde ana sayfada yer alan "canlı yayın" alanına tıklamanız yeterli.
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