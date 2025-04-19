Fenerbahçe'ye Skriniar için sürpriz rakip!

Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Slovak savunmacı Milan Skriniar için Wolverhampton devreye girdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Skriniar için sürpriz rakip!
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19 Nisan 2025 12:46

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Slovak savunmacı Milan Skriniar için Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan transfer hamlesi geldi.

Caught Offside'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi Wolverhampton, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için devreye girdi.

Öte yandan Premier Lig'den birkaç kulüp daha deneyimli savunmacıyla yakından ilgileniyor.

20 MİLYON EURO

PSG, Fenerbahçe'nin de bonservisini almak istediği 30 yaşındaki yıldız oyuncunun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 16 maçta görev alan Skriniar, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.



 

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