Fenerbahçe'ye müjdeli haber: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, takımla antrenmanlara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber: İsmail Yüksek
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24 Ocak 2025 17:43
Göztepe maçı öncesinde Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.

Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan İsmail Yüksek, sakatlığını atlattı ve Göztepe maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı.

TRT Spor'un haberine göre İsmail Yüksek'in Göztepe maçında kadroya alınması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlık yaşayan milli oyuncunun sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmişti.
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