Fenerbahçe Süper Lig fikstürü 2024-2025

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sezon 9 Ağustos 2024'te başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.



Fenerbahçe yeni sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. 6. hafta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, 11. hafta Trabzonspor ve 15. hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.



Fenerbahçe, 19 takımın mücadele edeceği ligde 8. haftayı da bay geçecek.



Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:



Fenerbahçe - Adana Demirspor



Sivasspor - Trabzonspor



Rizespor - Başakşehir



Kasımpaşa - Konyaspor



Galatasaray - Hatayspor



Alanyaspor - Eyüpspor



Antalyaspor - Göztepe



Samsunspor - Beşiktaş



Bodrum FK - Gaziantep FK



Kayserispor ilk hafta bay geçecek

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