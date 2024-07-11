Fenerbahçe Süper Lig fikstürü 2024-2025

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sezon 9 Ağustos 2024'te başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
Fenerbahçe yeni sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. 6. hafta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, 11. hafta Trabzonspor ve 15. hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe, 19 takımın mücadele edeceği ligde 8. haftayı da bay geçecek.
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Sivasspor - Trabzonspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor ilk hafta bay geçecek
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