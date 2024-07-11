Haber Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:20

Fenerbahçe Süper Lig fikstürü 2024-2025

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda oynayacağı maçlar fikstür çekimi ile belli oldu. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak derbi maçları 5,6,10,11,15 ve 16 haftalarda oynanacak. Fenerbahçe taraftarları ise takımlarının maç fikstürüne ulaşmaya çalışıyor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Peki Fenerbahçe Süper Lig'de ilk maçını kimle oynayacak? İşte, 2024-2025 Fenerbahçe fikstürü…

Fenerbahçe Süper Lig fikstürü 2024-2025
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sezon 9 Ağustos 2024'te başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. 6. hafta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, 11. hafta Trabzonspor ve 15. hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, 19 takımın mücadele edeceği ligde 8. haftayı da bay geçecek.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Sivasspor - Trabzonspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek
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