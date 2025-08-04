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Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Benfica-Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

calendar 04 Ağustos 2025 13:00 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 13:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası çekildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMALARIN TARİHLERİ

Hollanda temsilcisini geçmesi durumunda play-off etabında Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.

İlk maç: 19-20 Ağustos (Kadıköy)

Rövanş: 26-27 Ağustos (Deplasman)

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