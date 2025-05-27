Fenerbahçe'nin büyük kutlaması bugün

8 yıl sonra EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, bu başarısını taraftarıyla birlikte bugün kutlayacak.



Sarı-lacivertli kulüp, kutlama programını sosyal medya hesabından duyurdu:



"Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz!"







