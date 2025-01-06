Fenerbahçe Medicana, grubunda 5. maçına çıkıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında 7 Ocak Salı günü Polonya ekibi Grot Budowlani'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, grubunda 5. maçına çıkıyor
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06 Ocak 2025 13:06
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında 7 Ocak Salı günü deplasmanda Polonya ekibi Grot Budowlani ile karşı karşıya gelecek.

LODZ Spor Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Hollandalı Marco van Zanten ile Ukraynalı Mykhaylo Medvid hakem ikilisi yönetecek.

Grupta 4'te 4 yapan sarı-lacivertliler, ilk sırada yer alıyor.

Polonya temsilcisi ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0 kazanmıştı.

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