Fenerbahçe kriptoda da çıkışa geçti

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda devirdi kripto para piyasasında çıkışa geçti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe kriptoda da çıkışa geçti
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23 Kasım 2021 13:06
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek hem nefes aldı hem de kötü günleri geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin bu zaferi sonrasında "FB token" %10'un üzerinde değer kazanırken, Galatasaray'ın kripto parası "GALA" token %6 değer kaybetti. Borsada da Fenerbahçe hisseleri %7 arttı, Galatasaray'ın hisseleri %6 geriledi. 

 
 


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