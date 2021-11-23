Fenerbahçe kriptoda da çıkışa geçti

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek hem nefes aldı hem de kötü günleri geride bıraktı.
Fenerbahçe'nin bu zaferi sonrasında "FB token" %10'un üzerinde değer kazanırken, Galatasaray'ın kripto parası "GALA" token %6 değer kaybetti. Borsada da Fenerbahçe hisseleri %7 arttı, Galatasaray'ın hisseleri %6 geriledi.
Fenerbahçe'nin bu zaferi sonrasında "FB token" %10'un üzerinde değer kazanırken, Galatasaray'ın kripto parası "GALA" token %6 değer kaybetti. Borsada da Fenerbahçe hisseleri %7 arttı, Galatasaray'ın hisseleri %6 geriledi.