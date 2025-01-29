Fenerbahçe, iki kontrat dondurdu!

Ara transfer döneminde 3 yabancı futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, kontenjan sorununu 2 futbolcunun sözleşmesini dondurarak çözdü.

Haber; -Sportando, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, iki kontrat dondurdu!
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29 Ocak 2025 10:07
Ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, yabancı kontenjanına takılıyordu.

Fenerbahçe'nin yabancı sorununu 2 futbolcusunun sözleşmesini dondurarak çözdüğü ifade edildi.

Sarı lacivertliler, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun kontratlarını dondurdu.

Fenerbahçe, böylece TFF'nin belirlediği 14 yabancı futbolcu kotasına ulaşmış oldu. 

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