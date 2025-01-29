Fenerbahçe, iki kontrat dondurdu!

Ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, yabancı kontenjanına takılıyordu.
Fenerbahçe'nin yabancı sorununu 2 futbolcusunun sözleşmesini dondurarak çözdüğü ifade edildi.
Sarı lacivertliler, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun kontratlarını dondurdu.
Fenerbahçe, böylece TFF'nin belirlediği 14 yabancı futbolcu kotasına ulaşmış oldu.
Fenerbahçe'nin yabancı sorununu 2 futbolcusunun sözleşmesini dondurarak çözdüğü ifade edildi.
Sarı lacivertliler, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun kontratlarını dondurdu.
Fenerbahçe, böylece TFF'nin belirlediği 14 yabancı futbolcu kotasına ulaşmış oldu.