Fenerbahçe'den sürpriz teklif: Ahmetcan

Fenerbahçe, Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için kulübü Ajax ile temasa geçti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den sürpriz teklif: Ahmetcan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 11:13
Fenerbahçe, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için kulübü Ajax ile temasa geçti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Hollanda kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 15'İ TRABZONSPOR'A

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan, 9.5 milyon Euro'ya Ajax'a transfer olmuştu. Genç futbolcunun sözleşmesinde bir sonraki satış karından yüzde 15'lik bölümün Trabzonspor'a ödenmesi yer alıyor.

BU SEZON 6 MAÇTA GÖREV ALDI

Ahmetcan Kaplan, bu sezon 4'ü lig olmak üzere toplam 6 maça çıktı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery