Fenerbahçe'den Milinkovic-Savic atağı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahada rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.



Sarı lacivertlilerin hedefindeki isim ise; Al-Hilal'in Sırp yıldızı Sergej Milinkovic-Savic...



2023'te Lazio'dan Suudi ekibine transfer olarak büyük şaşkınlık yaratan 30 yaşındaki orta saha; geçen iki yılın ardından Al-Hilal'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe yönetimi de bu durumu fırsata çevirmek için kolları sıvadı.Teknik direktör Jose Mourinho'nun orta saha adayları arasında ilk sırada yer alan Sırp oyuncu için temaslar başlayacak.Fenerbahçe, 2026'da sözleşmesi bitecek olan Milinkovic-Savic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Başkan Ali Koç'un bu transferde bizzat devreye gireceği öğrenildi.Mourinho'nun Sırp yıldızla internet üzerinden bir görüşme yaptığı ve kendisine Fenerbahçe'de vereceği rolü anlattığı belirtildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sergej Milinkovic- Savic'i Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde de istemiş ancak İtalyan ekibi Lazio, o dönem 100 milyon euro bonservis bedeli talep edince transfer gerçekleşmemişti.Milinkovic-Savic'in menajeri 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman... Sırp futbol adamının Savic'i Fenerbahçe'ye getirmek için her türlü fedakarlığı yapacağı da gelen bilgiler arasında...