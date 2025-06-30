Uğurcan Çakır transferinin olumsuz sonuçlanmasıyla yeni kaleci transferini şimdilik yapamayan sarı-lacivertlilerin Dominik Livakovic ile ise yolları ayırabileceği iddia edildi.



İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Livakovic'i gündemine aldı. Ayrıca Fransız temsilcisi Monaco'nun da deneyimli kaleci için devreye girebileceği ifade edildi.



F.BAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO



Fenerbahçe yönetiminin 30 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu öne sürülüyor. 2023 yılında sarı-lacivertli takıma katılan Livakovic'in sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Livakovic, Fenerbahçe formasıyla toplam 72 maçta süre aldı ve bu karşılaşmalarda filelerinde 78 kere topu gördü. 30 yaşındaki kaleci, 26 maçta ise gole izin vermedi.