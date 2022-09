Fenerbahçe'de İrfan Can'a tam not

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçının ilk yarısını 18 pas hatasıyla tamamlayan, Fenerbahçe 2-0 gerideyken sosyal medyada taraftarların hışımına uğrayarak ağır şekilde eleştirilen İrfan Can Kahveci, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin tüm etkili pozisyonlarında da öne çıkmayı başaran isim olarak teknik heyetten övgü aldı.



BEĞENİLMEYEN İRFAN BUYSA!



26. dakikada VAR kararıyla Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü atan, 60'da Rennes kalesine 25 metreden yolladığı muhteşem şutla Mandanda'yı avlayıp takımını umutlandıran, geri dönüşün ateşini yakan İrfan Can Kahveci, çektiği iki şutla da Rennes kalesinde gole en çok yaklaşan isim oldu.



83'te Rennes'in kaptanı Traore'ye kırmızı kart gördürtüp rakip takımı 1 kişi eksilten, oyunun Rennes yarı sahasına yığılmasını sağlayan isim gene İrfan Can Kahveci'ydi.



10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, bir de penaltı golü bulup sahadan 1 puanla ayrılarak grupta liderlik umudunu güçlendirirken, İrfan Can da uzun sakatlık sürecinden sıyrılıp, özlediği formasına kavuşmuş oldu.



YENİDEN MİLLİ HEYECAN



Fenerbahçe'de alkışlandığı günlerde, A Milli Takım'a da seçilmenin mutluluğunu yaşayan yıldız futbolcu, yarın oynanacak Alanya maçına yüksek moralle çıkacak.



Bu arada irfan Can'ın Rennes kalesine gönderdiği şık gol Avrupa Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.





