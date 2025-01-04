Fenerbahçe'de Hatayspor öncesi 3 eksik, 1 şüpheli

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.
- Üç eksik
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
- Oğuz Aydın'ın durumu maç günü netleşecek
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç günü belli olacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.
24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.
- İki isim sınırda
Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, mücadelede kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.
- Üç eksik
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
- Oğuz Aydın'ın durumu maç günü netleşecek
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç günü belli olacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.
24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.
- İki isim sınırda
Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, mücadelede kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.