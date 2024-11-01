Haber Tarihi: 01 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 16:23

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Fenerbahçe Beko-Partizan Maçı Canlı İzle Şifresiz

Fenerbahçe Beko -Partizan maçı canlı izle | Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında parkede Sırbistan temsilcisi Partizan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Fenerbahçe Beko-Partizan Maçı Canlı İzle Şifresiz
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THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Sırbistan ekibi Partizan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Beko- Partizan Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız

Fenerbahçe Beko- Partizan maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 1 Kasım Cuma günü Partizan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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