Fenerbahçe Beko-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Fenerbahçe Beko-Partizan Maçı Canlı İzle Şifresiz

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Sırbistan ekibi Partizan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 1 Kasım Cuma günü Partizan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.