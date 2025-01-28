Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı. Sözleşmenin detaylarını duyuran sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.
Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor;
Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.'' denildi.
Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor;
Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.'' denildi.