Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yla 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı
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28 Ocak 2025 19:24
Son güncelleme 28 Ocak 2025 19:28
Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı. Sözleşmenin detaylarını duyuran sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.

Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor;
Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.'' denildi.

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