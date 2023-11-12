FB Adana Demirspor maçı canlı link, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın
Haber Tarihi: 12 Kasım 2023 18:33 -
Güncelleme Tarihi:
12 Kasım 2023 18:33
FB Adana Demirspor maçı canlı link, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı yayın
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı Bein Sports linki | Fenerbahçe Adana Demirspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Adana Demirspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izleme detayları
İsmail Kartal: "Eski performansımızla 3 puan alacağız"
Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı son maçlarda mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, bugün (pazar) Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler takımın teknik direktörü İsmail Kartal, bu karşılaşma öncesi oyuncularla bir konuşma yaptı. Adana Demirspor maçının önemine dikkat çeken İsmail Kartal'ın, "Son iki maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama bu yenilgiler uzun maratonda 'yol kazası' olarak görülmeli. Bu yenilgileri unutun ve Adana Demirspor maçına odaklanın. Rakibimiz zorlu fakat biz de ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorum. Eski performansımızı tekrar sahaya yansıtırsak üç puanı alırız" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de; Fred, Emre Mor, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksandar Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor. Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı. Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de Fred gerçeği!
Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından önce Trendyol Süper Lig'de ardından da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe bugün güçlü rakibi Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Stoper bölgesindeki eksikler devam ederken, takım için çok önemli bir isim olan Fred'deki belirsizlikte sonlandı yıldız oyuncu kadroda yer almadı. Defans hattı ile ileri uç oyuncuları arasında müthiş bir köprü görevi yapan yıldız futbolcu son güne kadar kendini denedi. Ancak son yapılan idmanda kendisini denediğini ancak rahat hissetmediğini ve bu şekilde takıma faydalı olamayacağını teknik heyete iletti. Bunun üzerine tecrübeli futbolcunun kadroya almadığı bildirildi. Öte yandan hem teknik heyet hem de futbolcular bu mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyor. Önemli eksiklerle çıkılacak son mücadele. Eğer Adana Demirspor mücadelesi kayıpsız sona ererse sarı-lacivertliler hem milli araya moralli girecek hem de sakat isimlerin dönüşüyle eski ritmini geri kazanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hakemi Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Suat Arslanboğa oturacak.
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesi form durumları
Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen haftaTrabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor, 30 puanlı Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Süper Lig'de sahasında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de; Fred, Emre Mor, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksandar Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.
SAVUNMADA SIKINTI SÜRÜYOR
Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı. Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.
39. RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi. İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı. Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'de İsmail cezalı, Osayi sınırda!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Adana deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Ligde 3 sarı kartı bulunan Bright Osayi-Samuel, Kanarya'da kart sınırında yer alıyor. Nijeryalı futbolcu, bu akşam kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe'de tüm gözler yine Dzeko'da!
Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanında yedek bekleyen Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Adana Demirspor karşılaşmasında formasına kavuşacak. Süper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor mücadelesinde gol atamayan Bosnalı yıldız, bu sezon 15 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı. 37 yaşındaki forvet, ligdeki 11. karşılaşmasında 10 gole (3 de asisti var) ulaşarak Galatasaray'dan Mauro Icardi ile krallık yarışında kapışıyor. Deplasmanda oynadığı son iki lig maçında da gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu (toplam 4 gol), üst üste 3 ve daha fazla dış saha karşılaşmasında fileleri havalandırdığı son dönemi Aralık 2019-Ocak 2020 arasında Serie A'da Roma formasıyla yaşamıştı.