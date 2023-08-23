EXXEN SPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Molde - Galatasaray maçı canlı izle! Molde - GS maçı ne zaman saat kaçta?

Exxen'den canlı yayınlanacak



EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ ÜCRETİ İÇİN TIKLAYINIZ Ertem Şener Molde - Galatasaray maçıcanlı yayınlanacak

Molde ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Molde deplasmanında. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılıların zorlu maçtaki en büyük kozu Arjantinli yıldızı Mauro Icardi. Cimbom, 29 Ağustos Salı günü oynanacak rövanş öncesi avantajı kapmaktan başka bir şey düşünmüyor. Molde-Galatasaray maçı Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Molde Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 23 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.: Karlstrom, Tiedemann, Hagelskjaer, Haugen, Linnes (Knudtzon), Eikrem, Mannsverk, Grodem, Lovik, Kitolano, Brynhildsen: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, IcardiYeni transferlerden Tete, Molde maçı kamp kadrosuna alındı. Oyuncunun kısa süre içerisinde geçici lisansının çıkarılması ve maç kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.sakatlık,kırmızı kart cezası,ise listeye bildirilmemesi sebebiyle kadroda yer almadı.İşte Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu:Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirse kazancını minimum 25 milyon euroya yükseltecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. UEFA yönetmeliklerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta elenen takımlar, teselli ödülü mahiyetinde 5'er milyon euro ile destekleniyor.Bu sebeple sarı-kırmızılılar, üçüncü eleme turunda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyip play-off turuna yükselerek Devler Ligi'nden 5 milyon euroluk kazancı garantilemiş oldu.Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Molde'ye elenirse Avrupa macerasını iki numaralı ligde sürdürecek ve burada göstereceği performanstan bağımsız gelir hanesine toplamda 16 milyon euro yazdıracak.Galatasaray'ın Avrupa geliri sadece bununla sınırlı kalmayacak.Sarı-kırmızılılar, Molde'ye elendiği takdirde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.Ödül talimatına göre, Avrupa Ligi'nde gruplarda boy gösterecek her takıma 3,63 milyon euroluk katılım payı veriliyor.Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki en büyük kazanç kalemi ise market geliri olacak.Türkiye'nin bu ligdeki market değeri yaklaşık 5 milyon euro ve sarı-kırmızılılar yoluna bu ligde devam etmek zorunda kalırsa, başka Türk takımı bulunmadığı için market gelirinin tek başına sahibi olacak.Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde katsayı sıralamasında da an itibarıyla 18 takımı geçiyor ve 19 hissesi garanti durumda. Bunun getirisi ise 2,5 milyon euro.