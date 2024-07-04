Haber Tarihi: 04 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 17:42

EURO 2024: Bugün maç var mı? 4 Temmuz 2024

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Hollanda gibi takımlar yarı final bileti için mücadele edecek. A Milli Takım'ın rakibi ise Romanya'yı eleyen Hollanda oldu. EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Futbolseverler ise bugün maç olup olmadığını yakından takip ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları iki günde tamamlanacak. 14 Haziran'da başlayan turnuva 14 Temmuz'da sona erecek. Peki EURO 2024 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, EURO 2024 çeyrek final maç programı…

EURO 2024: Bugün maç var mı? 4 Temmuz 2024
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Birbirinden iddialı 8 takım Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Final mücadelesi verecek. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmesi ise İspanya ve Almanya maçı oldu. Ev sahibi Almanya ve grup aşamasının en dikkat çeken takımı İspanya yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Turnuvada beklenen performansın uzağında kalan Slovakya karşısında son dakika golüyle turnuvaya devam eden İngiltere ise İsviçre ile eşleşti. A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubunu lider tamamlayan Portekiz ise turnuvanın diğer favorisi Fransa ile karşılaşacak. A Milli Takım ise Hollanda ile karşılaşacak. Peki EURO 2024 Bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte, programa ilişkin detaylar…

EURO 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen takımlar maçlarını 5-6 Temmuz'da oynayacak. Dolayısıyla çeyrek final mücadeleleri yarın başlayacak. İspanya ve Almanya arasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Günün ikinci maçında ise Portekiz ve Fransa kozlarını saat 22.00'da paylaşacak. İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye ise 6 Temmuz cumartesi günü sahaya çıkacak. İşte, maç programı;

5 TEMMUZ CUMA

19:00 İspanya - Almanya
22:00 Portekiz - Fransa

6 TEMMUZ CUMARTESİ

19:00 İngiltere - İsviçre
22:00 Hollanda - Türkiye

COPA AMERİCA'DA HEYECAN BU GECE YAŞANACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yanı sıra benzer şekilde Copa America heyecanı da 14 Haziran'da başladı. Çeyrek final eşleşmeleri ise belli oldu. Bu gece Lionel Messi'nin formasını giydiği son Dünya Şampiyonu Arjantin çeyrek finalde Ekvador ile karşılaşacak. Arjantin - Ekvador mücadelesi 4 Temmuz'u 5 Temmuz cumaya bağlayan gece saat 04.00'te başlayacak.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finaller 5-6 Temmuz

Yarı finaller 9-10 Temmuz

Final 14 Temmuz


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