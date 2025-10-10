Monaco'nun Olimpia Milano'yu mağlup ettiği çekişmeli karşılaşmada bazı tartışmalı hakem kararları vardı ve koç Messina bu konuda sessiz kalmadı.
Karşılaşmanın bitiminde yaptığı kısa röportajda şu ifadeleri kullandı: "Bu çok gergin bir maçtı, çünkü bir kez daha hakemler tarafından iyi yönetilmedi."
Ancak bu konuyu fazla uzatmak istemedi ve şöyle devam etti: "Bunu yarın sabaha kadar tartışabiliriz, ama her zaman aynı hikâye. Tüm sorunlarımıza rağmen iyi bir takıma karşı iyi ve sert bir maç oynadık."
Basın toplantısında ise şunları ekledi: "Zorlu bir maçtı; sorunlarımız olmadığında maçı kazanma şansı yarattık. Ne yazık ki son iki üç hücumda yeterince keskin değildik. Bizim için en önemli şey, sakat oyuncularımızı geri kazanmak ve gelecek hafta Münih ile Kaunas'ta iki iyi maç oynamak."
Messina bu açıklamalarıyla kadroda yer alamayan Josh Nebo, Vlatko Čančar ve Leonardo Tote'ye atıfta bulundu.
Monaco'nun koçu Vassilis Spanoulis ise Milan hakkında olumlu konuştu ve takımından daha fazlasını beklediğini belirtti:
"Böyle büyük bir koça ve büyük bir takıma karşı burada kazanmak kolay değil. Daha iyi bir takım olabilmek için sadece kaybettiğimizde değil, kazandığımızda da gelişmemiz gerekiyor."
