10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Ettore Messina: "Hakemler maçı iyi yönetemedi, hep aynı hikaye!"

Ettore Messina, gergin geçen Monaco maçının ardından hakemleri eleştirdi.

calendar 10 Ekim 2025 10:54
Haber: Eurohoops
Ettore Messina: 'Hakemler maçı iyi yönetemedi, hep aynı hikaye!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Monaco'nun Olimpia Milano'yu mağlup ettiği çekişmeli karşılaşmada bazı tartışmalı hakem kararları vardı ve koç Messina bu konuda sessiz kalmadı.

Karşılaşmanın bitiminde yaptığı kısa röportajda şu ifadeleri kullandı: "Bu çok gergin bir maçtı, çünkü bir kez daha hakemler tarafından iyi yönetilmedi."

Ancak bu konuyu fazla uzatmak istemedi ve şöyle devam etti: "Bunu yarın sabaha kadar tartışabiliriz, ama her zaman aynı hikâye. Tüm sorunlarımıza rağmen iyi bir takıma karşı iyi ve sert bir maç oynadık."


Basın toplantısında ise şunları ekledi: "Zorlu bir maçtı; sorunlarımız olmadığında maçı kazanma şansı yarattık. Ne yazık ki son iki üç hücumda yeterince keskin değildik. Bizim için en önemli şey, sakat oyuncularımızı geri kazanmak ve gelecek hafta Münih ile Kaunas'ta iki iyi maç oynamak."

Messina bu açıklamalarıyla kadroda yer alamayan Josh Nebo, Vlatko Čančar ve Leonardo Tote'ye atıfta bulundu.

Monaco'nun koçu Vassilis Spanoulis ise Milan hakkında olumlu konuştu ve takımından daha fazlasını beklediğini belirtti:

"Böyle büyük bir koça ve büyük bir takıma karşı burada kazanmak kolay değil. Daha iyi bir takım olabilmek için sadece kaybettiğimizde değil, kazandığımızda da gelişmemiz gerekiyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.