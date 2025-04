Eşref Rüya bu hafta var mı, bugün var, ne zaman?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Eşref Rüya seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan "Eşref Rüya" dizisi, izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi, her hafta büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünden sonra yeni bölümünün fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edildi. Peki, Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya 2 nisan çarşamba olacak mı? sorularını sizler için araştırdık. Merak edilenler haberimizde



EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Eşref Rüya dizisinin son bölümünde, Eşref ve Nisan arasındaki gerginlik giderek tırmanmıştı. Nisan, Eşref'ten uzaklaşmaya çalışırken, Eşref ise onun peşini bırakmamakta kararlıydı. Eşref'in vurulması Yetimler grubunda bomba etkisi yaşatır.



Nisan ise Eşref'i yaşatmak için her şeyi yapar ve ilk kez bu kadar büyük bir olayın içinde olduğunu anlar. İzleyiciler dizinin son bölümden sonra ise yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başladı. Her hafta çarşamba akşamları saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Eşref Rüya", 3. bölümüyle seyircisi ile buluşacak.



EŞREF RÜYA 2 NİSAN ÇARŞAMBA OLACAK MI?



Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Eşref Rüya dizisi 2. Bölümüyle ekranlara geldi. Seyirciye heyecan ve gerilim dolu anlar yaşatan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 3. bölüm fragmanında, bu gerilimin daha da artacağı görülüyor.



Nisan'ı bekleyen sürprizler ve Eşref'in yaşadığı zorluklar, hikâyenin giderek karmaşık bir hal alacağını gösteriyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise Eşref'in büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmesi oluyor. Dizinin bu bölümünde, Eşref'in başına gelen olaylar ve verdiği kararlar izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.







