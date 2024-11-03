Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Erzurumspor, Amed SF ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 35 ve 53. dakikalarda sırasıyla Streli Mamba ve Mustafa Yumlu'dan geldi.



Bu galibiyetle birlikte Erzurumspor, puanını 22'ye çıkararak ligde liderliğini sürdürdü.



Amed SF ise 13 puanda kaldı.



Erzurumspor, bir sonraki maçında ligde Manisa deplasmanına gidecek. Amedspor ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.







