Ertuğrul Doğan, kulüp için alınan kararlardan memnun

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti için kendisine teşekkür etti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan açıklamasında, bordo-mavili kulübün, geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçte olduklarına işaret ederek,ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın talimatıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki Papara Park'ın kulübe tahsis edilmesinin, yalnızca futbol değil aynı zamanda ekonomik kalkınma merkezi olarak hizmet vermesini sağlayacağını aktaran Doğan, şöyle devam etti:Doğan, kulüp tarihine altın harflerle yazılacak bu önemli gelişmelerin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğinin en büyük güçleri olduğuna da dikkati çekerek,görüşlerine yer verdi.Trabzonspor'un ruhunu yalnızca mali başarılarla açıklamanın mümkün olmadığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: