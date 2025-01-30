Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası

Türkiye, 3. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a 9-4 yenildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası
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30 Ocak 2025 22:22
Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a 9-4 mağlup oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında Bulgaristan ile karşılaştı.

Rakibine 9-4 yenilen ay-yıldızlı ekibin golleri Abdullah Yayılkan (2), Ege Odabaş ve Hamza Yavuz'dan geldi.

A Grubu'nda 1 galibiyeti, 2 mağlubiyeti bulunan milli takım, 3 puanda kaldı. Bulgaristan ise üçüncü maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de ilk sıradaki Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

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