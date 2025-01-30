Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a 9-4 mağlup oldu.



Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında Bulgaristan ile karşılaştı.



Rakibine 9-4 yenilen ay-yıldızlı ekibin golleri Abdullah Yayılkan (2), Ege Odabaş ve Hamza Yavuz'dan geldi.



A Grubu'nda 1 galibiyeti, 2 mağlubiyeti bulunan milli takım, 3 puanda kaldı. Bulgaristan ise üçüncü maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı.



Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de ilk sıradaki Yeni Zelanda ile karşılaşacak.



