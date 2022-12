Erden Timur: 'Aleyhine en fazla hata yapılan takımız!'

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası gündemle ilgili açıklama yaptı.



İşte Erden Timur'un açıklamaları:



"Biz adalet istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Tartışmalı pozisyonlar için açıklama bekliyoruz. Usanmadan tekrar tekrar söyleyeceğiz, biz tüm camialar adına adalet istiyoruz. Görüştüğümüz hakemlere pozisyonları yorumlatacağız. Belki de Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol kulübü, galibiyetin sonrasında sessizliğe bürünmeyip konuşuyor.



Yayıncı kuruluştan tartışmalı pozisyonları istedik, görüşüyoruz ve son aşamaya geldik. Bir yabancı, bir yerli hakem hocası ile bu pozisyonlar konuşulacak. Önemli tartışmalı pozisyonlar olacak. Basit pozisyonlar olmayacak çünkü bunun için yüksek bedel ödenmesi lazım. Mecnun Otyakmaz gibi çağrıda bulunuyoruz. Sadece bu pozisyon için değil, tüm pozisyonlar için VAR kayıtları açıklansın! Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz. Bizim futbolcularımızın da iddiası var, iddia diyorum... "Taca çıktı, Sergio itti ve o pozisyon neden serbest vuruş oldu, taç olmadı?



Bunların hepsi açıklansın. Şeffaflığın kimseye zararı olmaz. Kimseye farklı muamele yapılamasın.



Victor Nelsson'a penaltı olayı var, bunun da açıklanmasını istiyoruz."



"MEDYA TAMAMEN BU KONUYU KÖPÜRTÜYOR"



"Maç 1-1'e dönmüş sonra biz tekrar öne geçmişken, skorun buna bağlanması, 3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hata olması Medyanın tamamen bu konuyu köpürtmesi Bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor. Fenerbahçe'nin bir pozisyon bana soruldu ve "Penaltı" dedim. Biz kafamızı kumun altına sokmuyoruz. Kazandık ve çıkıp konuşuyoruz. Diğer takımlar da lehine ve aleyhine karar olunca, açıklama istesin. Biz bir çaba gösteriyoruz. Sen yola çıkana 'Yavaş yürüyorsun' diyorsun ama sen yolda bile yürümüyorsun. Rakibinin hakkını arayan başka kimse var mı bilmiyorum. Her birimiz objektif olamayız ancak insanın elinden geleni yapması, kötü şekilde nitelendirilmemeli."



"ŞİMDİ BİZLE AYNI NOKTADALAR"



"Biz, şampiyonluk yürüyüşü konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu, her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösteriyoruz. Önceki basın toplantısında durumun adalete zarar verdiğini söyledik. Önceden bizden farklı düşünenler, şimdi bizimle aynı noktaya geldiler."



"ADALET, HAKSIZ OLANA ZULÜM GELİYOR"



"Şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Rekabetçi bir lig. Böyle rekabetçi bir ligde, çıkıp bir ilki yapıyoruz. Pozisyonların açıklanmasını istiyoruz. Kendi lehimize bir şey istemiyoruz. Hakemlerle ve kararlarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Artık açıklama yapmak ceza! Buna itiraz ettik, insanlar fikirlerini açıklamalı. Sinirle ben de sert konuştum. Artık öyle yapmamaya kararlıyım. Adalet, haksız olana zulüm geliyor. Tüm kamuoyuna çağrım, kendimiz için istediğimizi, başkası için de isteyelim. Türk futbolu, Avrupa'nın altı büyük liginden biri olmalı. TFF ile bunu konuştuk."



"ALTLIK MI YAPILIYOR, ŞÜPHELİYİZ"



"Yayın hakkı alındığında, pozisyonları profesyonel kişilere yorumlatacağız. O zaman bizim niyetimiz daha iyi anlaşılacak. Çok önemli bir uluslararası ismi tercih ettik. Kimse o ismi tartışamayacak.



Bir anda açıklanamayan hatalar. Bununla bir şeye mi çalışılıyor? Yani yarın bir gün farklı yönde, aleyhte hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor? Şüphe duyuyoruz bundan."



"YAYINCI KURULUŞTAN ŞÜPHE DUYULMASIN"



"Bugüne kadar herhangi bir hata olduğunda hakem hataları konuşulmuyor. Sonraki programda konuşuluyor. Herhangi bir maçtan sonra konuşmayıp, yayının böyle bir şekilde başlamasının hangi yayın ilkeleriyle uyuştuğunu yayıncı kuruluştan öğrenmek istiyoruz. Yayıncı kuruluşun tarafsızlığında şüpheye düşülürse, kamuoyunda her şeye inanılır. En önemli şey yayıncı kuruluşun adil olması, biz burada herhangi bir adalet göremiyoruz."



"HEP ALEYHİMİZE AÇILAR"



"Tüm verilere sahibiz. Lehte ve aleyhte tekrarlar, açılar. Hepsine hakimiz. Galatasaray aleyhine açı gösterilmesi şu an açık ara zirvede yayıncı kuruluşta."



"NELSSON'A YAPILAN PENALTI VERİLMEDİ"



"Nelsson'un penaltısı verilse belki durum o noktaya gelmeyecek ya da maç 2-0'ken bir golün sayılıp sayılmaması çok tartışılmayacak. İkisi de bariz hata. Tabii ki biri insanların anlamakta zorlandığı bir durum. Ancak penaltı da çok net bir konu."



"BİR ŞEY Mİ BAŞLATILACAK ACABA"



"Acaba başka bir şey mi başlatılacak? Ne olacak? Bu kadar koro halinde bunlar olunca aklımıza bunlar geliyor. Bunun da takipçisi olacağız! Bizim tehdit olayımız asla olmaz. Daha önce sinirle konuştum. Eşim "Konuşmanı izledin mi? Sinirden boyun damarların patlayacak gibiydi" dedi. Bir daha maç sonrası konuşmam."



"KİRLETTİKÇE DEĞER YİTİRİYORUZ"



"Galatasaraylılık her zaman için kendini düşünmeden önce Türk futbolunu düşünmek demektir. Diğer kulüplerden de rica ediyoruz. Herkes lehine ve aleyhine olanlar için konuşsun. Kendimiz kadar başkalarını da düşünelim. Bu spor birçok insanın umudu, mutluluğu, her şeyi. Bunu kirlettikçe, değer yitiriyoruz. Bizler de eksik ve yanlış yapıyoruzdur. Yapmamaya dikkat ediyoruz. Samimiyete inanalım."



"KİMSEYİ TEHDİT ETMEYİZ"



"Ligi bitirtmeyeceğiz" sözleri ile ilgili soru üzerine...



Erden Timur: Kimseyi tehdit etmeyiz, öyle bir kültüre sahip değiliz. O gün Alanyaspor maçından sonra da durumu anlattık. Kırmızı kart görmüştük ki bu durum bir gol iptalinden daha büyük bir durum.



FENERBAHÇE - GALATASARAY: "SUNİ GERİLİM"



Fenerbahçe - Galatasaray derbileri her zaman keyiflidir. Suni bir gerilim yaratılıyor. En çok futbol muhabbeti Fenerbahçeli arkadaşlarımla yaparım. Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Trabzonsporlu insanlar arasında gerilim yok. Güzel bir maç olacağına inanıyorum.



