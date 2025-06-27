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Erdem Göksel için Tüpraş Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi

Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Şubesinin kurucusu Erdem Göksel için Tüpraş Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi.

calendar 27 Haziran 2025 20:49
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Erdem Göksel için Tüpraş Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi
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Hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Şubesinin kurucusu Erdem Göksel için Tüpraş Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Beşiktaş JK Müzesi tarihi kapı önünde gerçekleştirilen cenaze merasiminde Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile siyah-beyazlı tekerlekli basketbol takımı, Göksel'in ailesi ve sevenleri hazır bulundu.

Cenaze töreninde konuşma yapan Hakan Daltaban, "Hayatın en acı konuşmalarının yapıldığı tablolar buralar. Beşiktaş'a emek veren, Beşiktaş için mücadele eden, Beşiktaş için gönlünü vermiş insanları uğurlama merasimi bizleri üzüyor. Beşiktaş bir mücahidini daha kaybetti. 1998 yılında kurulan engelli şubenin başından beri burada emeği olan, şubenin kurulmasında öncülük eden biri. Şubenin kurulması için çok mücadele etmişti. Biz de camianın evladı olarak destek vermiştik. Bu acı günde ağabeyimize Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Beşiktaş camiası adına bütün çabalarını minnet ve takdirle anıyorum." ifadelerini kullandı.


Tören okunan duaların ardından sona erdi.


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