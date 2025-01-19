En-Nesyri, Adana Demirspor maçında gol istiyor

Fenerbahçe'nin, çift forvetle başlamasının beklendiği Adana Demirspor karşılaşmasında en önemli gol silahları Edin Dzeko ile Youssef En Nesyri olacak. Bu ikiliden özellikle son dönemde En Nesyri, oldukça formda...
Süper Lig'de son oynanan Konyaspor karşılaşmasını boş geçen Faslı forvet, son 10 lig sınavında 7 kez ağları salladı ve 3 de asist yaptı.
Bu periyotta Konya (d) ile birlikte sadece Beşiktaş derbisini boş geçen 27 yaşındaki forvetin toplamda bu kulvarda 18 maçta 8 golü ve 3 asisti bulunuyor. En Nesyri, Süper Lig'deki Adana Demirspor müsabakasında da gol bulmayı hedefleyecek.
Süper Lig'de son oynanan Konyaspor karşılaşmasını boş geçen Faslı forvet, son 10 lig sınavında 7 kez ağları salladı ve 3 de asist yaptı.
Bu periyotta Konya (d) ile birlikte sadece Beşiktaş derbisini boş geçen 27 yaşındaki forvetin toplamda bu kulvarda 18 maçta 8 golü ve 3 asisti bulunuyor. En Nesyri, Süper Lig'deki Adana Demirspor müsabakasında da gol bulmayı hedefleyecek.