Emrecan Uzunhan Bodrum'a doğru

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ı kiralamayı planlıyor.

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Emrecan Uzunhan Bodrum'a doğru
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06 Ağustos 2024 09:42
Son güncelleme 06 Ağustos 2024 16:58
Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ı transfer gündemine aldı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezon planlamasında yer almayan Emrecan Uzunhan için kiralama planı düşünülüyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'dan 2 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon ise siyah beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.

 
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