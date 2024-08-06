Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ı transfer gündemine aldı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezon planlamasında yer almayan Emrecan Uzunhan için kiralama planı düşünülüyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezon planlamasında yer almayan Emrecan Uzunhan için kiralama planı düşünülüyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'dan 2 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
1 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon ise siyah beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.
1 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon ise siyah beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.
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