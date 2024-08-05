Beşiktaş'ın genç sol beki Emrecan Terzi, Bodrum FK'nın radarında.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum, 20 yaşındaki Emrecan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
SICAK BAKILIYOR
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta A takımla 12 resmi maça çıkan Emrecan'ın, tecrübe kazanması için kiralık verilmesine sıcak bakıldığı öğrenildi.
Öte yendan Bodrum'un, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ile ilgilendiği iddia edildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum, 20 yaşındaki Emrecan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
SICAK BAKILIYOR
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta A takımla 12 resmi maça çıkan Emrecan'ın, tecrübe kazanması için kiralık verilmesine sıcak bakıldığı öğrenildi.
Öte yendan Bodrum'un, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ile ilgilendiği iddia edildi.