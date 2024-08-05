Emrecan Terzi'ye Bodrum kancası

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Beşiktaş'ın genç sol beki Emrecan Terzi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Emrecan Terzi'ye Bodrum kancası
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05 Ağustos 2024 08:31
Beşiktaş'ın genç sol beki Emrecan Terzi, Bodrum FK'nın radarında.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum, 20 yaşındaki Emrecan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SICAK BAKILIYOR

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta A takımla 12 resmi maça çıkan Emrecan'ın, tecrübe kazanması için kiralık verilmesine sıcak bakıldığı öğrenildi.



Öte yendan Bodrum'un, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ile ilgilendiği iddia edildi.  

 
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