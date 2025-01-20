Emre Mor Galatasaray'da Oynadı mı?

Emre Mor, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a Celta Vigo'dan kiralık olarak transfer oldu. Büyük beklentilerle takıma katılan genç futbolcu, dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in yönetiminde sarı-kırmızılı formayı giydi.



Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca Emre Mor, zaman zaman yeteneğini gösterse de istenen istikrarı sağlayamadı. Hücum hattındaki etkili dribblingleriyle dikkat çekmesine rağmen, forma şansı bulduğu maçlarda beklenen katkıyı veremediği için eleştirilerin odağı oldu.



Emre Mor, Galatasaray formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarında toplamda 17 kez sahaya çıktı. Ancak bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi ve yalnızca 1 asist kaydetti.



Sezon sonunda Galatasaray, Emre Mor'un kiralık sözleşmesini uzatmamayı tercih etti ve oyuncu Celta Vigo'ya geri döndü. Bu dönem, Emre Mor'un kariyerindeki kısa ve dalgalı süreçlerden biri olarak hafızalara kazındı.

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